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2020-04-25T11:42
https://ria.ru/20200425/1570557399.html
Спецслужбы Британии посоветовали властям не использовать Zoom
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РИА Новости

Спецслужбы Британии посоветовали властям не использовать Zoom

11:41 25.04.2020 (обновлено: 11:42 25.04.2020)
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© REUTERS / Albert GeaИспанский студент во время онлайн-занятия в приложении Zoom
Испанский студент во время онлайн-занятия в приложении Zoom
© REUTERS / Albert Gea
Испанский студент во время онлайн-занятия в приложении Zoom
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Спецслужбы Великобритании рекомендуют представителям правительства и парламента не использовать сервис видеоконференций Zoom для конфиденциальных бесед в связи с опасениями, что он может быть уязвимым для слежки, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.
Представителям кабинета министров рекомендовали сократить использование сервиса еще после видеоконференции в конце марта. На прошлой неделе Британский национальный центр компьютерной безопасности (NCSC) предупредил парламент о том, что Zoom можно использовать только для публичной деятельности. Как сообщил изданию источник в парламенте, в предупреждении говорилось, что рекомендуется "не использовать его (Zoom) для обсуждения вопросов, которые могут нанести ущерб интересам Китая". При этом, по его словам, конкретно это предупреждение было передано не всем парламентариям, которые занимаются делами, связанными с Китаем.
Логотип Zoom APP
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Как заявил изданию источник в правительстве, правительственные учреждения также получили предупреждение об опасности Zoom для конфиденциальных разговоров, однако отметил, что оно не всеми воспринимается всерьез. Использовать сервис для встреч, где не обсуждаются конфиденциальные вопросы, разрешается.
"Zoom используется для незасекреченных коммуникаций в правительстве в беспрецедентных обстоятельствах. Для более секретных коммуникаций имеются другие сервисы", - заявил официальный представитель правительства.
Как отмечает издание, ранее лаборатория Citizen Lab университета Торонто сообщила, что Zoom может предоставлять угрозу для безопасности данных. По данным лаборатории, ключи безопасности, при помощи которых должно происходить шифрование разговоров, "в некоторых случаях поступают к участникам встречи в Zoom через серверы в Китае". Компания Zoom, имеющая трех подрядчиков в Китае, заявила, что работающие там разработчики ПО, "в основном, находятся под руководством команды инженеров в США", и не имеют доступа к среде разработки Zoom в США.
Популярность сервиса Zoom резко возросла на фоне пандемии коронавируса и мер по строгой самоизоляции, принятых правительствами десятков стран. Одновременно появились сообщения о недостаточной безопасности приложения. Акции Zoom в этом году выросли более чем в два раза, так как инвесторы уверены, что компания станет одной из немногих организаций, которые получат огромную прибыль из-за эпидемии коронавируса.
Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году. Суточная аудитория приложения в мире в марте 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросла в 20 раз, до 200 миллионов человек.
Смартфон
19 февраля, 10:26
Названы опасные для скачивания приложения на смартфоне
1142401
ZOOMВеликобританияКитайТоронтоВ мире
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