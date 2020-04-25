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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T11:40
https://ria.ru/20200425/1570557354.html
Около 90 медработников больницы в Симферополе оказались на обсервации
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569713472_0:344:3027:2047_1036x0_80_0_0_1089b62fdd3ed0955269df5e9f8aa648.jpg
РИА Новости

Около 90 медработников больницы в Симферополе оказались на обсервации

11:40 25.04.2020
10651
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВрач в медицинской маске и халате в Симферополе
Врач в медицинской маске и халате в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Симферопольская клиническая больница переведена в режим обсерватора из-за выявленных заболеваний новой коронавирусной инфекцией у врачей медучреждения, в больнице находятся 29 пациентов и 87 медработников, сообщили власти республики.
Пациент с COVID-19 с диагнозом "внебольничная пневмония" ранее был госпитализирован в Симферопольскую клиническую больницу, коронавиурс у него был обнаружен 22 апреля. Всем пациентам и медработникам больницы были сделаны анализы на новую коронавирусную инфекцию.
"Два врача, к сожалению, заразились в Железнодорожной (Симферопольской клинической) больнице… Принято нами решение – больница переводится в режим обсерватора", - сказал в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции глава Крыма Сергей Аксенов.
Медицинское учреждение прекращает работу по приему пациентов на 14 дней, сообщила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.
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"(В больнице остаются) 28 пациентов и 87 медицинских работников, как это ни печально. Больница сегодня закрыта на прием пациентов, со вчерашнего дня начинается отсчет 14 дней и на 10 день будет проведен повторный анализ на коронавирус", - сказала Пеньковская.
Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 67, за сутки зафиксировано максимальное за время тестирования количество случаев - 10, сообщил в субботу Аксенов. 29 человек, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция, выписаны из больниц с выздоровлением, сообщили власти региона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Наталья ПеньковскаяСергей Аксенов (политик)СимферопольРеспублика Крым
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