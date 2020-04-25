Около 90 медработников больницы в Симферополе оказались на обсервации

Врач в медицинской маске и халате в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Симферопольская клиническая больница переведена в режим обсерватора из-за выявленных заболеваний новой коронавирусной инфекцией у врачей медучреждения, в больнице находятся 29 пациентов и 87 медработников, сообщили власти республики.

Пациент с COVID-19 с диагнозом "внебольничная пневмония" ранее был госпитализирован в Симферопольскую клиническую больницу, коронавиурс у него был обнаружен 22 апреля. Всем пациентам и медработникам больницы были сделаны анализы на новую коронавирусную инфекцию.

"Два врача, к сожалению, заразились в Железнодорожной (Симферопольской клинической) больнице… Принято нами решение – больница переводится в режим обсерватора", - сказал в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции глава Крыма Сергей Аксенов

Наталья Пеньковская. Медицинское учреждение прекращает работу по приему пациентов на 14 дней, сообщила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя

"(В больнице остаются) 28 пациентов и 87 медицинских работников, как это ни печально. Больница сегодня закрыта на прием пациентов, со вчерашнего дня начинается отсчет 14 дней и на 10 день будет проведен повторный анализ на коронавирус", - сказала Пеньковская.

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 67, за сутки зафиксировано максимальное за время тестирования количество случаев - 10, сообщил в субботу Аксенов. 29 человек, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция, выписаны из больниц с выздоровлением, сообщили власти региона.