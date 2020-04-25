В ДНР за сутки выявили пять случаев заражения коронавирусом

ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на пять - до 76, сообщила в субботу на брифинге министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.
Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
"За вчерашний день выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - сказала Долгошапко. По ее словам, двое из новых заболевших - сотрудники таможенной службы.
"Всего на 10.00 зарегистрированных и подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией 76, на лечении находится 71 пациент, трое выписаны, два летальных случая", - добавила министр.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.