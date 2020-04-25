В ДНР за сутки выявили пять случаев заражения коронавирусом

В ДНР число жертв коронавируса достигло двух человек

В ДНР число жертв коронавируса достигло двух человек

"За вчерашний день выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - сказала Долгошапко. По ее словам, двое из новых заболевших - сотрудники таможенной службы.