В Саратовской области за сутки выявили еще 20 заболевших COVID-19

САРАТОВ, 25 апр - РИА Новости. Двадцать новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали за сутки в Двадцать новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали за сутки в Саратовской области , общее число заболевших достигло 265 человек, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в Саратовской области с 19 марта по 24 апреля были лабораторно подтверждены 245 случаев заражения коронавирусом. Шесть человек с COVID-19 скончались, выздоровели 34 человека. К 24 апреля среди пациентов с коронавирусом в области было 12 детей от одного года до 16 лет.

"На 09.00 (08.00 мск) 25 апреля лабораторно подтверждены 20 случаев заболевания коронавирусной инфекцией… Среди выявленных случаев - двое до 14 лет, в возрасте от 17 до 39 - четыре человека, 40-49 лет - четыре, 50-59 лет - пять, старше 60 лет - пять. Состояние пациентов стабильное. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что по четыре заболевших выявлены в Саратове и Духовницком районе области, по три - в Ершове и Новоузенске, по одному - в Балаково Энгельсе , Аткарском, Советском , Перелюбском и Балтайском районах. Девять из 20 случаев заражения выявлены среди контактировавших с ранее заболевшими коронавирусом, еще столько же - среди пациентов с ранее поставленным диагнозом внебольничная пневмония, а два - среди прибывших из Москвы

"Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен", - отмечается в сообщении.

Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В городе Ершове и Балтайском районе введен карантин - запрещен въезд и выезд.