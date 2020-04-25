Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 11 тысяч

ВАРШАВА, 25 апр – РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения короновирусной инфекцией в Количество выявленных случаев заражения короновирусной инфекцией в Польше превысило 11 тысяч, сообщает в среду утром министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава, с вечера пятницы до утра субботы в Польше было выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусом. Всего же с начала эпидемии в стране зафиксировано 11 067 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За период с вечера пятницы по утро субботы скончались пять человек, у которых был диагностирован коронавирус. Всего с начала эпидемии от короновируса скончались 499 человек.

При этом за сутки c вечера четверга до вечера пятницы был зафиксирован рекорд смертности от коронавируса – скончались 40 человек.

В настоящее время в Польше введен режим эпидемии в связи с распространением коронавируса. 2821 человек госпитализирован, 87 тысяч находятся на карантине. Выздоровели 2126 человек.

Ранее правительство республики в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.