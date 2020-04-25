Рогозин заявил о рекордно быстром полете российского корабля к МКС

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-14" установил рекорд по времени полета до МКС, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур в 4:51 мск и через девять минут вывела грузовик на орбиту, а еще через три часа он пристыковался к МКС. Общее время полета составило три часа 20 минут.
"Это лучший результат за все время пилотируемых полетов", — написал Рогозин в Twitter.
"Прогресс МС-14" стал четвертым кораблем, который долетел до МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме. Ракету украсили георгиевской ленточкой, орденами Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы, из-за чего ее в "Роскосмосе" назвали "Ракетой Победы".
Корабль привез на МКС более двух тонн грузов, в том числе продукты, медикаменты, санитарно-гигиенические принадлежности, оборудование для бортовых систем станции, аппаратуру для экспериментов, а также 650 килограммов топлива, 46 килограммов воздуха и кислорода и питьевую воду.
Есть касание! Весь полет занял 3 часа 20 минут. Это лучший результат за всё время пилотируемых полетов pic.twitter.com/SFJsfdeXOA— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 25 апреля 2020 г.