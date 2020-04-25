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2020-04-25T13:03
https://ria.ru/20200425/1570556812.html
Рогозин заявил о рекордно быстром полете российского корабля к МКС
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РИА Новости

Рогозин заявил о рекордно быстром полете российского корабля к МКС

11:22 25.04.2020 (обновлено: 13:03 25.04.2020)
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин у "Ракеты Победы" на стартовой площадке космодрома Байконур
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин у Ракеты Победы на стартовой площадке космодрома Байконур
© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос
Перейти в фотобанк
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин у "Ракеты Победы" на стартовой площадке космодрома Байконур
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-14" установил рекорд по времени полета до МКС, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур в 4:51 мск и через девять минут вывела грузовик на орбиту, а еще через три часа он пристыковался к МКС. Общее время полета составило три часа 20 минут.
"Это лучший результат за все время пилотируемых полетов", — написал Рогозин в Twitter.
"Прогресс МС-14" стал четвертым кораблем, который долетел до МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме. Ракету украсили георгиевской ленточкой, орденами Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы, из-за чего ее в "Роскосмосе" назвали "Ракетой Победы".
Корабль привез на МКС более двух тонн грузов, в том числе продукты, медикаменты, санитарно-гигиенические принадлежности, оборудование для бортовых систем станции, аппаратуру для экспериментов, а также 650 килограммов топлива, 46 килограммов воздуха и кислорода и питьевую воду.
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Прогресс-МСМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
Популярные комментарии
Поздравляю Роскосмос с таким достижением! Вы- молодцы!
25 апреля, 11:48
АПАлександр Перов
69121007
Судя по всему Рогозин изрядно принял на грудь по случаю данного события, когда твитнул новость! Его цитата: "лучший результат за все время ПИЛОТИРУЕМЫХ полетов».
25 апреля, 12:01
scoffer
24600241
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