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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T11:20
https://ria.ru/20200425/1570556757.html
В Тамбовской области еще у 45 человек подтвердили коронавирус
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285295_0:435:2047:1586_1036x0_80_0_0_93e1a860815e18ce9c99346efa8ba17c.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области еще у 45 человек подтвердили коронавирус

11:20 25.04.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 25 апр - РИА Новости. Число жителей Тамбовской области, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, за сутки выросло с 298 до 343 пациентов, выздоровели 25 человек, сообщает в субботу администрация региона.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом - 343 (47 из них выздоровели: 38 выписаны из стационара, 9 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 1 летальный исход). 45 новых случаев сегодня", - говорится в сообщении.
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Из новых подтвержденных случаев - 21 мужчина, 23 женщины, один ребёнок (мальчик 7 лет). Возраст взрослых - от 25 до 73 лет. Двенадцать человек прибыли из других регионов, 33 заразились внутри области. Власти отмечают, что все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
Госпитализированы 162 человека, у 89 диагноз подтвержден, 16 - с подозрением, у четырех - отрицательный диагноз и у 53 анализы в работе. Из госпитализированных у 58 человек пневмония.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 924 (из них подтвержденных случаев - 207, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому - 2062. Выписано из больниц – 85. Всего обследованных лиц - 3233", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
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