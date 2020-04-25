В Тамбовской области еще у 45 человек подтвердили коронавирус

ВОРОНЕЖ, 25 апр - РИА Новости. Число жителей Число жителей Тамбовской области , у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, за сутки выросло с 298 до 343 пациентов, выздоровели 25 человек, сообщает в субботу администрация региона.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом - 343 (47 из них выздоровели: 38 выписаны из стационара, 9 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 1 летальный исход). 45 новых случаев сегодня", - говорится в сообщении.

Из новых подтвержденных случаев - 21 мужчина, 23 женщины, один ребёнок (мальчик 7 лет). Возраст взрослых - от 25 до 73 лет. Двенадцать человек прибыли из других регионов, 33 заразились внутри области. Власти отмечают, что все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Госпитализированы 162 человека, у 89 диагноз подтвержден, 16 - с подозрением, у четырех - отрицательный диагноз и у 53 анализы в работе. Из госпитализированных у 58 человек пневмония.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 924 (из них подтвержденных случаев - 207, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому - 2062. Выписано из больниц – 85. Всего обследованных лиц - 3233", - говорится в сообщении.