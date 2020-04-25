Лукашенко посадит деревья в районе, пострадавшем от аварии на ЧАЭС

По ее данным, в двадцатых числах апреля Лукашенко по традиции посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. В сообщении отмечается, что возрождению этих земель всегда уделяется особое внимание и, учитывая, что в этот раз поездка президента совпала с проведением в стране республиканского субботника, Лукашенко решил принять участие в работах на территории национального парка "Припятский".