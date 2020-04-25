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2020-04-25T11:19
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Лукашенко посадит деревья в районе, пострадавшем от аварии на ЧАЭС
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РИА Новости

Лукашенко посадит деревья в районе, пострадавшем от аварии на ЧАЭС

11:19 25.04.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе республиканского субботника посадит деревья в районе, пострадавшем в результате аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила в субботу пресс-службы главы республики.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 апреля принимает участие в республиканском субботнике, работая на посадке деревьев в агрогородке Лясковичи Петриковского района (Гомельской области – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы.
По ее данным, в двадцатых числах апреля Лукашенко по традиции посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. В сообщении отмечается, что возрождению этих земель всегда уделяется особое внимание и, учитывая, что в этот раз поездка президента совпала с проведением в стране республиканского субботника, Лукашенко решил принять участие в работах на территории национального парка "Припятский".
Один из четырех национальных парков Беларуси - "Припятский" - расположен в междуречье Припяти, Ствиги и Уборти. Здесь под особой охраной находится около 190 тысяч га территории и более трети занимает абсолютный резерват дикой природы.
Сотрудник пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
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Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров. На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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Александр ЛукашенкоЧернобыльская АЭСБелоруссияВ мире
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