Число жертв коронавируса в Германии достигло 5,5 тысячи человек

По информации медиков, количество случаев заражения COVID-19 в стране возросло на 2055 и достигло 152 тысяч 438. Специалисты сообщают также, что за все время от коронавируса вылечились примерно 109,8 тысячи человек, прирост составил около 3 тысяч выздоровевших за день.