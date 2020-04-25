Во время самоизоляции у москвичей сократилось число сочетанных травм

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Количество сочетанных травм сократилось во время самоизоляции Количество сочетанных травм сократилось во время самоизоляции москвичей , плановая помощь в больнице имени Пирогова продолжается оказываться и пациентам без коронавируса, сообщил главный врач Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова Алексей Свет в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете".

"С учетом того, что люди больше сидят дома, значит меньше ДТП, меньше гулянок, меньше еще каких-то знаковых ритуальных праздников, поэтому немножко меньше сочетанных травм", - рассказал Свет.

По его словам, несмотря на то, что больница стала работать как ковидный корпус, плановая помощь продолжает оказываться и пациентам с другими заболеваниями, без коронавируса. При этом он отметил, что сейчас не лучшее время для операций, которые не требуют оперативного вмешательства, например таких, как плановый варикоз.

"У этого вируса высокая контагиозность, мы не очень себе представляем, в каких случаях он протекает, конкретизировать по каким-то когортам мы не можем. Это лотерея, понимаете? То есть вы хотите, чтобы из группы риска - пожилые люди, люди с каким-то заболеванием, вышли на улицу... а кто быстренько заболеет и умрет? Они готовы, эти люди, умереть?" - сказал Свет, отвечая на мнение о том, что чем быстрее население переболеет коронавирусом, тем лучше.

Он добавил, что если позволить выйти всем на улицу, то тогда не справятся не только больницы, но и даже морги.