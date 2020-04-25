Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T11:14
https://ria.ru/20200425/1570556394.html
Во время самоизоляции у москвичей сократилось число сочетанных травм
https://cdn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_299:376:2835:1803_1036x0_80_0_0_58ed5255d2e7ced085002b51dc598dfd.jpg
РИА Новости

Во время самоизоляции у москвичей сократилось число сочетанных травм

11:14 25.04.2020
888
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Количество сочетанных травм сократилось во время самоизоляции москвичей, плановая помощь в больнице имени Пирогова продолжается оказываться и пациентам без коронавируса, сообщил главный врач Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова Алексей Свет в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете".
"С учетом того, что люди больше сидят дома, значит меньше ДТП, меньше гулянок, меньше еще каких-то знаковых ритуальных праздников, поэтому немножко меньше сочетанных травм", - рассказал Свет.
Врач и пациент в отделении интенсивной терапии в больнице Сан-Раффаэле в Милане
25 апреля, 11:12
СМИ: ученые из Италии рассчитали реальную смертность от коронавируса
По его словам, несмотря на то, что больница стала работать как ковидный корпус, плановая помощь продолжает оказываться и пациентам с другими заболеваниями, без коронавируса. При этом он отметил, что сейчас не лучшее время для операций, которые не требуют оперативного вмешательства, например таких, как плановый варикоз.
"У этого вируса высокая контагиозность, мы не очень себе представляем, в каких случаях он протекает, конкретизировать по каким-то когортам мы не можем. Это лотерея, понимаете? То есть вы хотите, чтобы из группы риска - пожилые люди, люди с каким-то заболеванием, вышли на улицу... а кто быстренько заболеет и умрет? Они готовы, эти люди, умереть?" - сказал Свет, отвечая на мнение о том, что чем быстрее население переболеет коронавирусом, тем лучше.
Он добавил, что если позволить выйти всем на улицу, то тогда не справятся не только больницы, но и даже морги.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
1030001
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:35В Ростовской области умерли четыре пациента с коронавирусом
12:33Путин пожелал народу Австрии успешного преодоления коронавирусной угрозы
12:33В России на ИВЛ находятся более 1200 пациентов с коронавирусом
12:33На Камчатке продлили режим самоизоляции
12:31Президент Чехии возложил венок к могиле Неизвестному солдату в Праге
12:30Число жертв коронавируса в Иране превысило 6,5 тысячи
12:29Освобождавшая Прагу радистка рассказала, как отметит День Победы
12:29Эксперты обнаружили опасные уязвимости в межсетевом экране Cisco ASA
12:28В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
12:28В Томской области смягчат режим самоизоляции после 11 мая
12:28ОНФ предложил поправки в КоАП для защиты водителей от ошибочных штрафов
12:27В России развернули 127 тысяч коек для пациентов с коронавирусом
12:26В законодательном совете Гонконга произошла стычка между депутатами
12:26В Сингапуре число жертв коронавируса превысило 21,7 тысячи
12:24Испытания коронавирусом не выдержали многие страны, считает Володин
12:24Число зараженных коронавирусом в Бельгии превысило 52 тысячи
12:23В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 150
12:22В ВОЗ оценили риски повторного заражения коронавирусом
12:22Путин: память о войне поможет взаимодействию в борьбе с новыми угрозами
12:21Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к мемориалам
Лента новостейМолния