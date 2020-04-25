В Калмыкии от COVID-19 вылечились шесть человек за сутки

ВОЛГОГРАД, 25 апр - РИА Новости. Ещё шесть человек за последние сутки вылечились от коронавирусной инфекции в Калмыкии, всего выздоровевших в регионе 25 человек, сообщает в Telegram-канале оперштаб республики.
По данным ведомства, на 24 апреля в Калмыкии было 124 случая коронавирусной инфекции, 19 человек выздоровели, трое скончались.
Как сообщает оперштаб, на 25 апреля в регионе выявлено всего 148 инфицированных, таким образом, число больных увеличилось на 24 человека.
"Выздоровели 25 человек, из них двое детей (с подтверждённым ранее диагнозом новая коронавирусная инфекция)", - говорится в сообщении ведомства. Число выздоровевших увеличилось на шесть человек.
Отмечается, что в тяжёлом состоянии находятся четверо пациентов с COVID-19, двое - на аппарате ИВЛ.
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