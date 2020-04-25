Армия Хафтара сообщила об обстреле города Тархуна силами ПНС

БЕНГАЗИ, 25 апр - РИА Новости. Силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии подвергли ракетному обстрел город Тархуна в 50 километрах к юго-востоку от столицы Триполи в ночь на субботу, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара Ахмед аль-Мисмари.
"Тархуна подверглась ракетному обстрелу… Было выпущено более 20 ракет, которые упали в жилых районах", - заявил представитель ЛНА.
22 апреля, 00:44Армия Хафтара заявила, что отбила атаки отрядов ПНС
Ущерб в результате бомбардировки устанавливается, уточнил он. По словам аль-Мисмари, ЛНА "готова ответить" на эти действия.
Ранее в апреле силы ПНС вернули контроль над границей с соседним Тунисом после быстрого наступления и взятия городов Сабрата, Сурман и Эль-Аджайлат, находящихся к западу от Триполи. По словам главы заседающего в Триполи Высшего государственного совета Ливии Халеда Мишри, после установления частями ПНС контроля над побережьем к западу от Триполи "первоочередной военной целью" стало овладение городом Тархуна.
Бои за Тархуну начались в конце минувшей недели. В среду официальный представитель ЛНА заявил, что армия отбила все атаки отрядов ПНС на город.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА маршала Халифы Хафтара, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.