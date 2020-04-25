Армия Хафтара сообщила об обстреле города Тархуна силами ПНС

Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи. Архивное фото

Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи

© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи

БЕНГАЗИ, 25 апр - РИА Новости. Силы правительства национального согласия (ПНС) Ахмед аль-Мисмари. Силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии подвергли ракетному обстрел город Тархуна в 50 километрах к юго-востоку от столицы Триполи в ночь на субботу, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара

"Тархуна подверглась ракетному обстрелу… Было выпущено более 20 ракет, которые упали в жилых районах", - заявил представитель ЛНА.

Ущерб в результате бомбардировки устанавливается, уточнил он. По словам аль-Мисмари, ЛНА "готова ответить" на эти действия.

Ранее в апреле силы ПНС вернули контроль над границей с соседним Тунисом после быстрого наступления и взятия городов Сабрата, Сурман и Эль-Аджайлат, находящихся к западу от Триполи. По словам главы заседающего в Триполи Высшего государственного совета Ливии Халеда Мишри, после установления частями ПНС контроля над побережьем к западу от Триполи "первоочередной военной целью" стало овладение городом Тархуна.

Бои за Тархуну начались в конце минувшей недели. В среду официальный представитель ЛНА заявил, что армия отбила все атаки отрядов ПНС на город.