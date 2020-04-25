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2020-04-25T11:12
https://ria.ru/20200425/1570556294.html
Армия Хафтара сообщила об обстреле города Тархуна силами ПНС
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564939758_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_99c2b78937a19d1d099b2ae4ce436558.jpg
РИА Новости

Армия Хафтара сообщила об обстреле города Тархуна силами ПНС

11:12 25.04.2020
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© AP Photo / Mohamed Ben KhalifaБойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи. Архивное фото
БЕНГАЗИ, 25 апр - РИА Новости. Силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии подвергли ракетному обстрел город Тархуна в 50 километрах к юго-востоку от столицы Триполи в ночь на субботу, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара Ахмед аль-Мисмари.
"Тархуна подверглась ракетному обстрелу… Было выпущено более 20 ракет, которые упали в жилых районах", - заявил представитель ЛНА.
Боец правительства национального согласия Ливии запускает ракеты с позиции около города Гарабулли в направлении города Тархуна, удерживаемого Ливийской национальной армией
22 апреля, 00:44
Армия Хафтара заявила, что отбила атаки отрядов ПНС
Ущерб в результате бомбардировки устанавливается, уточнил он. По словам аль-Мисмари, ЛНА "готова ответить" на эти действия.
Ранее в апреле силы ПНС вернули контроль над границей с соседним Тунисом после быстрого наступления и взятия городов Сабрата, Сурман и Эль-Аджайлат, находящихся к западу от Триполи. По словам главы заседающего в Триполи Высшего государственного совета Ливии Халеда Мишри, после установления частями ПНС контроля над побережьем к западу от Триполи "первоочередной военной целью" стало овладение городом Тархуна.
Бои за Тархуну начались в конце минувшей недели. В среду официальный представитель ЛНА заявил, что армия отбила все атаки отрядов ПНС на город.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА маршала Халифы Хафтара, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Военнослужащие Ливийской национальной армии
23 апреля, 17:10
Москва считает, что объявленное в январе перемирие в Ливии не соблюдается
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Ахмед аль-МисмариХалифа ХафтарЕвросоюзМуаммар КаддафиТриполиЛивияООНВ мире
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