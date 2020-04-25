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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T11:09
https://ria.ru/20200425/1570556252.html
Сотрудник из окружения японского министра заразился коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569534362_0:0:3120:1754_1036x0_80_0_0_28df28adaf8f4879b392d655b5d62889.jpg
РИА Новости

Сотрудник из окружения японского министра заразился коронавирусом

11:09 25.04.2020
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Часы обратного отсчёта до старта Паралимпийских игр в Токио
© РИА Новости / Анна Зинченко
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ТОКИО, 25 апр - РИА Новости. Министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура, которому поручена разработка мер против нового типа коронавирусной инфекции, был вынужден перейти на режим самоизоляции после того, как выяснилось, что один из его сотрудников заболел, сообщил телеканал NHK.
Указывается, что вторник у мужчины поднялась температура, последующие анализы показали положительную реакцию на коронавирус. С этого дня он на работу не приходил, но за два до этого участвовал вместе с министром в осмотре больницы в Токио.
Несмотря на то что министр Нисимура не находился с ним в близком контакте, он самоизолировался и отменил назначенную на субботу пресс-конференцию, сообщает телеканал.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЯпонияТокиоВ мире
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