Сотрудник из окружения японского министра заразился коронавирусом

ТОКИО, 25 апр - РИА Новости. Министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура, которому поручена разработка мер против нового типа коронавирусной инфекции, был вынужден перейти на режим самоизоляции после того, как выяснилось, что один из его сотрудников заболел, сообщил телеканал NHK.
Указывается, что вторник у мужчины поднялась температура, последующие анализы показали положительную реакцию на коронавирус. С этого дня он на работу не приходил, но за два до этого участвовал вместе с министром в осмотре больницы в Токио.
Несмотря на то что министр Нисимура не находился с ним в близком контакте, он самоизолировался и отменил назначенную на субботу пресс-конференцию, сообщает телеканал.
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