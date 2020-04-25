Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.
Власти обратили внимание на Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", который предусматривает обязанность граждан не нарушать права других людей на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.
"Вопреки ошибочному мнению административных истцов, оспариваемыми положениями указов не нарушаются права граждан (в том числе права на передвижение, неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны), а возлагаются на граждан особые обязанности публично-правового характера, включающие в себя так же и ограничения их свободного перемещения", - говорится в документе.
В мэрии также исключили возможность получения третьими лицами доступа к персональным данным, которые граждане предоставляют для оформления цифровых пропусков.
"Сведения, необходимые для оформления цифрового пропуска, не содержатся в самом пропуске, представляющим собой буквенно-числовой код", — уточняется в ответе.
Ранее группа столичных муниципальных депутатов подала коллективный иск в Мосгорсуд. Позиция истцов заключалась в том, что указы мэра города о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков нарушают права граждан на свободу передвижения и выбора места проживания, а также право на неприкосновенность частной жизни.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, заразились свыше 2,6 миллиона человек, 182 тысячи умерли. В России выявили более 68 тысяч заразившихся, 615 человек скончались, более пяти с половиной тысяч выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.