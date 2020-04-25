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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T11:08
https://ria.ru/20200425/1570556217.html
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
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РИА Новости

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

11:08 25.04.2020
274108
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПроверка наличия цифровых пропусков на въезде в Москву
Проверка наличия цифровых пропусков на въезде в Москву
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.
Власти обратили внимание на Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", который предусматривает обязанность граждан не нарушать права других людей на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.
"Вопреки ошибочному мнению административных истцов, оспариваемыми положениями указов не нарушаются права граждан (в том числе права на передвижение, неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны), а возлагаются на граждан особые обязанности публично-правового характера, включающие в себя так же и ограничения их свободного перемещения", - говорится в документе.
В мэрии также исключили возможность получения третьими лицами доступа к персональным данным, которые граждане предоставляют для оформления цифровых пропусков.
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"Сведения, необходимые для оформления цифрового пропуска, не содержатся в самом пропуске, представляющим собой буквенно-числовой код", — уточняется в ответе.
Ранее группа столичных муниципальных депутатов подала коллективный иск в Мосгорсуд. Позиция истцов заключалась в том, что указы мэра города о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков нарушают права граждан на свободу передвижения и выбора места проживания, а также право на неприкосновенность частной жизни.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, заразились свыше 2,6 миллиона человек, 182 тысячи умерли. В России выявили более 68 тысяч заразившихся, 615 человек скончались, более пяти с половиной тысяч выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Любой закон является для конституции подзаконным актом, если он вступает в противоречие с конституцией, значит он не действителен.
25 апреля, 11:40
HHose865855
377320179
Это из разряда "закон что дышло". На этом основании карантин давно следовало бы сделать вечным и постоянным. Ибо всегда рядом есть кто-то кто кашляет и "нарушает права людей на охрану здоровья". Блин, как Гитлер об этом не додумался!? А еще: "третьи лица" не получат "доступ к персональным данным". Какое счастье. А то, что полицейское (самое мягкое определение) государство будет держать нас под тотальным контролем - это же "во имя нашего блага" ))))
25 апреля, 12:23
Юрий Назаренко
349905191
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