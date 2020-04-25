Российские военные моряки в 2020 году получат новый универсальный нож

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Новый морской универсальный нож (НМУ) в ближайшее время поступит на снабжение частей и кораблей Военно-морского флота России, заявил в субботу представитель департамента информации и массовых коммуникаций Новый морской универсальный нож (НМУ) в ближайшее время поступит на снабжение частей и кораблей Военно-морского флота России, заявил в субботу представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по ВМФ, капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"В ближайшей перспективе на снабжение частей и кораблей ВМФ России поступит новая модификация универсального морского ножа, который предназначен для работ по подготовке имущества, используемого в ходе швартовных операций, такелажных, электротехнических и аварийно-спасательных работ", — сказал он.

Дыгало отметил, что поставка этих ножей по государственному контракту запланирована на 2020 год.

По его словам, новый морской нож был разработан в 2019 году подмосковным предприятием "Кампо" в инициативном порядке. Его особенностью является наличие специального инструмента — стриппера — на вспомогательном клинке, обеспечивающего подрезание и снятие изоляции с кабелей и проводов при выполнении электромонтажных работ, а также свайки, позволяющей выполнять такелажные работы с растительными и синтетическими канатами и тросами.