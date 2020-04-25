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Новое оружие России
2020-04-25T15:08
https://ria.ru/20200425/1570556186.html
Российские военные моряки в 2020 году получат новый универсальный нож
https://cdn25.img.ria.ru/images/152554/22/1525542247_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_eba043c9b66f587ac2609df97439eaa5.jpg
РИА Новости

Российские военные моряки в 2020 году получат новый универсальный нож

11:07 25.04.2020 (обновлено: 15:08 25.04.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВМФ России
Военнослужащие ВМФ России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Военнослужащие ВМФ России. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Новый морской универсальный нож (НМУ) в ближайшее время поступит на снабжение частей и кораблей Военно-морского флота России, заявил в субботу представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по ВМФ, капитан первого ранга Игорь Дыгало.
"В ближайшей перспективе на снабжение частей и кораблей ВМФ России поступит новая модификация универсального морского ножа, который предназначен для работ по подготовке имущества, используемого в ходе швартовных операций, такелажных, электротехнических и аварийно-спасательных работ", — сказал он.
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Дыгало отметил, что поставка этих ножей по государственному контракту запланирована на 2020 год.
По его словам, новый морской нож был разработан в 2019 году подмосковным предприятием "Кампо" в инициативном порядке. Его особенностью является наличие специального инструмента — стриппера — на вспомогательном клинке, обеспечивающего подрезание и снятие изоляции с кабелей и проводов при выполнении электромонтажных работ, а также свайки, позволяющей выполнять такелажные работы с растительными и синтетическими канатами и тросами.
"В настоящий момент проводятся мероприятия по принятию ножа НМУ на снабжение ВМФ России. В рамках подготовки серийного производства изготавливается современная технологическая оснастка, готовится выпуск первой установочной партии новых изделий", — рассказал Дыгало.
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Новое оружие РоссииРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
Популярные комментарии
Один нож на весь флот?
25 апреля, 11:56
ОЛОлег Ливанов
71600149
больше не о чем писать
25 апреля, 14:12
Oleg Ogromnov
9100120
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