На Ставрополье умер медик, лечивший зараженных коронавирусом

ПЯТИГОРСК, 25 апр — РИА Новости. В Ставропольском крае умер медицинский работник, оказывавший помощь больным с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"К сожалению, мы продолжаем нести потери в борьбе с коронавирусом. В нашем крае зафиксирована первая смерть медработника, который оказывал помощь заболевшим. Спасая чужие жизни, человек отдал свою. Мои самые глубокие соболезнования родным", — сказал Владимиров в видео, опубликованном в Instagram.
По его словам, работа медика — всегда подвиг, но сегодня это настоящий героизм, связанный с риском для жизни.
По данным местных властей, на Ставрополье зафиксировано 385 случаев заражения коронавирусом, среди заболевших 42 ребенка. За все время выздоровели 58 человек, пятеро скончались.
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