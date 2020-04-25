Главврач московской больницы рассказал о последствиях эпидемии

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. После завершениями эпидемии коронавируса люди станут более внимательными к соблюдению санэпиднорм, считает главный врач Алексей Свет. После завершениями эпидемии коронавируса люди станут более внимательными к соблюдению санэпиднорм, считает главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова

"Она (эпидемия - ред.) уже поменяла. Главным врагом человека перестал быть кто-то, а стало что-то. Я думаю, что какие-то вещи будут, более внимательное отношение к соблюдению санэпидобщежития", - сообщил Свет в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете".

Отвечая на слухи о том, что сейчас в мире проходит репетиция к глобальной эпидемии, главврач заявил, что в таком случае человечество должно извлечь из этого урок. По его словам, сейчас бизнес начал активно помогать здравоохранению.

"Наверное, люди начнут думать, начнет думать большой бизнес, так как с его стороны как раз сейчас есть растерянность", - сказал главврач, отметив при этом, что уже в нынешней ситуации "очень большое количество бизнеса помогает здравоохранению".