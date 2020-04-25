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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T11:03
https://ria.ru/20200425/1570556068.html
Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570534828_0:163:3061:1885_1036x0_80_0_0_9f20f7302b41dca7d72e5359adcd57b7.jpg
РИА Новости

Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП

11:03 25.04.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды, сообщается на сайте кабмина.
"Малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды. Такое постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Отсрочка по выплатам будет действовать 4-6 месяцев, после этого бизнес также сможет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам и выплачивать их равными долями в течение года. Мера поддержки будет доступна компаниям, зарегистрированным в реестре субъектов МСП, сообщается на сайте.
"В число пострадавших отраслей входят общепит, дополнительное образование, выставочная деятельность, бытовые услуги, гостиничный бизнес, туризм", - уточняют авторы сообщения.
Налоговые каникулы и отсрочки по страховым взносам входят в первый пакет мер помощи экономике, правительство утвердило его по поручению президент РФ Владимира Путина.
Ранее Мишустин заявлял, что правительство продолжает принимать меры, чтобы смягчить негативное влияние коронавируса на экономику России, в том числе идет реализация плана первоочередных мероприятий. Премьер-министр подчеркивал, что главная цель данного плана - помощь людям и бизнесу в текущей непростой ситуации.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинЭкономика
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