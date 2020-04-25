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2020-04-25T11:00
https://ria.ru/20200425/1570555977.html
На северо-востоке ДР Конго погибли 19 человек при нападении боевиков
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РИА Новости

На северо-востоке ДР Конго погибли 19 человек при нападении боевиков

11:00 25.04.2020
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© AP Photo / Rebecca BlackwellПолиция Конго
Полиция Конго
© AP Photo / Rebecca Blackwell
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Девятнадцать человек погибли в результате нападения вооруженных боевиков CODECO на деревню в северо-восточной провинции Демократической Республики Конго (ДРК) Итури, сообщает местный портал Actualite.
Представитель общества граждан территории Махаги Жак Тобино подтвердил изданию эту информацию и указал, что атака произошла в пятницу.
"Нападавшие атаковали деревню Нгурахи и спокойно там хозяйничали. На настоящий момент мы насчитываем 19 убитых соотечественников, многие пострадали - их направляют в больницу... Верные правительству силы прибыли из центра Берунды для вмешательства в происходящее и отбили это нападение, хотя довольно вяло", - заявил порталу Тобино.
Он добавил, что повстанцы сожгли также несколько домов. Ситуация с нападениями привела к тому, что жители массово покидают свои жилища. Издание отмечает, что в последнее время боевики CODECO все чаще нападают на жителей конголезских территорий Джугу, Махаги и Ируму.
СODECO - "Объединение для развития Конго" - вооруженное ополчение, состоящее в основном из представителей народа ленду. Повстанцы орудуют в провинции Итури.
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