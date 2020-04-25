Среди новых заболевших COVID-19 под Воронежем семь пожилых людей

ВОРОНЕЖ, 25 апр - РИА Новости. Семеро пожилых людей и восьмилетний ребенок оказались среди 22 жителей Воронежской области, у которых за сутки подтвердилась коронавирусная инфекция, общее число заболевших в регионе выросло с 291 до 313, сообщило облправительство.
"В субботу, 25 апреля, официально подтверждено заражение 22 человек в регионе. Все они, кроме одного пациента, не покидали пределов региона. Также среди них есть 7 заболевших в возрасте старше 60 лет и один 8-летний ребенок", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области у 313 человек подтвержден коронавирус. Умерли восемь пациентов с COVID-19. Выздоровели 38 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.