Среди новых заболевших COVID-19 под Воронежем семь пожилых людей

"В субботу, 25 апреля, официально подтверждено заражение 22 человек в регионе. Все они, кроме одного пациента, не покидали пределов региона. Также среди них есть 7 заболевших в возрасте старше 60 лет и один 8-летний ребенок", - говорится в сообщении.