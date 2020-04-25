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2020-04-25T10:51
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WP: указ о приостановке иммиграции является долгосрочным планом Трампа
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РИА Новости

WP: указ о приостановке иммиграции является долгосрочным планом Трампа

10:51 25.04.2020
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Указ президента США Дональда Трампа о приостановке иммиграции рассматривается как долгосрочный план, сообщает газета Washington Post со ссылкой на советника Трампа Стивена Миллера.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США в условиях дефицита рабочих мест в стране из-за пандемии коронавируса. По его словам, это ограничение будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство в США - грин-карту. Трамп заявил, что приостановит иммиграцию на два месяца и по их истечении примет решение, продлевать ли действие указа.
По данным газеты, Миллер сообщил на этой неделе сторонникам администрации президента в ходе приватного разговора, посвященного указу Трампа, что рассматриваются меры по ограничению программ для иностранных работников. Он подчеркнул, что данная стратегия "является частью долгосрочного видения и не рассматривается только как временная мера".
"Когда вы ограничиваете въезд новых иммигрантов из-за границы, вы также снижаете иммиграцию еще больше, потому что цепочки последующих миграций прерываются. Таким образом, польза для американских рабочих со временем увеличивается", - приводит издание слова Миллера.
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Коронавирус COVID-19Стивен МиллерДональд ТрампСШАВ миреПолитика
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