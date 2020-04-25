Пострадавших при жесткой посадке Ми-26 доставят в Новый Уренгой

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 апр - РИА Новости. Пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе ждут в центральной больнице Нового Уренгоя, сообщила РИА Новости главный врач медучреждения Ирина Груздева.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил, что утром в субботу в Тазовском районе на вертолетной площадке месторождения "Русское" совершил жесткую посаду вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа" на борту которого находились восемь человек - пятеро пассажиров и три члена экипажа. В Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили РИА Новости, что, согласно предварительным данным, пострадали шесть человек. На место выехала следственная группа, организована проверка.
25 апреля, 10:10Шесть человек пострадали при жесткой посадке Ми-26 на Ямале
"По плану, к нам везут, но пока не привезли. Не могу пока сказать (сколько человек). Когда прилетит борт санавиации, только тогда сможем сказать - пока даже ориентировочно не знаю. Но мы готовы принять", - сказала Груздева.
Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, ранее уточнил, что вертолет направлялся из ямальского поселка Уренгой на Ванкорское нефтегазовое месторождение в Красноярском крае.
Согласно информации метеорологов, в Тазовском районе, где произошел инцидент, в субботу фиксируется сильный ветер, порывы которого достигают 10 метров в секунду, температура воздуха - минус 2 градуса.