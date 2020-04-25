Пострадавших при жесткой посадке Ми-26 доставят в Новый Уренгой

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил, что утром в субботу в Тазовском районе на вертолетной площадке месторождения "Русское" совершил жесткую посаду вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа" на борту которого находились восемь человек - пятеро пассажиров и три члена экипажа. В Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили РИА Новости, что, согласно предварительным данным, пострадали шесть человек. На место выехала следственная группа, организована проверка.

"По плану, к нам везут, но пока не привезли. Не могу пока сказать (сколько человек). Когда прилетит борт санавиации, только тогда сможем сказать - пока даже ориентировочно не знаю. Но мы готовы принять", - сказала Груздева.