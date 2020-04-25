Мишустин поздравил с юбилеем директора Русского музея Владимира Гусева

"Благодаря вашей многолетней деятельности знаменитый Русский музей стал крупнейшим культурным, просветительским, научно-исследовательским и реставрационным центром", - говорится в телеграмме.

Мишустин отметил, что под руководством Гусева в музее ведется большая работа по "по воссозданию и сохранению исторического облика дворцов, замков, садов", а коллекции пополняются шедеврами.