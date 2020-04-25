МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем директора Русского музея Владимира Гусева, отметив, что благодаря его деятельности музей стал крупнейшим культурным и просветительским центром, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Заслуженному деятелю искусств Владимиру Гусеву 25 апреля исполняется 75 лет. Гусев с 1988 года является директором Государственного Русского музея. Также он действующий член Российской академии художеств и автор многих научно-исследовательских работ и телевизионных программ.
"Благодаря вашей многолетней деятельности знаменитый Русский музей стал крупнейшим культурным, просветительским, научно-исследовательским и реставрационным центром", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил, что под руководством Гусева в музее ведется большая работа по "по воссозданию и сохранению исторического облика дворцов, замков, садов", а коллекции пополняются шедеврами.
25 апреля, 04:02Государственный Русский музей