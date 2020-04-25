В Армении за сутки выявили 81 случай заражения коронавирусом

ЕРЕВАН, 25 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 81 и достигло 1677, еще один человек скончался, сообщается в субботу на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.
В пятницу власти республики сообщали о 1596 подтвержденных случаях и 27 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
"В Армении подтверждены 1677 случаев коронавируса. Излечились 803 пациентов. Скончались 28 человек", - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что на лечении находится 846 пациентов, проведены 17 342 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.