В Забайкалье скопились почти 400 большегрузов на границе с Китаем

КРАСНОЯРСК, 25 апр - РИА Новости. Почти 400 большегрузных автомобилей скопилось возле пропускного пункта перехода госграницы в Забайкалье из-за того, что китайская сторона ограничила въезд, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на вице-премьера кабмина Михаила Чуркина.