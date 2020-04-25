В Забайкалье скопились почти 400 большегрузов на границе с Китаем

КРАСНОЯРСК, 25 апр - РИА Новости. Почти 400 большегрузных автомобилей скопилось возле пропускного пункта перехода госграницы в Забайкалье из-за того, что китайская сторона ограничила въезд, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на вице-премьера кабмина Михаила Чуркина.
"Китайская сторона ограничила работу грузового направления МАПП "Забайкальск", время действия этого ограничения неизвестно. Скопилась очередь из 380 российских машин, которые хотят пересечь границу с КНР. Просьба всем водителям, которые планируют пересечь границу на пункте пропуска, принимать данный факт во внимание и не пытаться пересечь границу. Граница с Китаем закрыта также и для граждан КНР", - сказал Михаил Чуркин.
По данным краевого главка МВД, его сотрудники контролируют процедуру прохождения транспорта.
"В целях решения проблемы в настоящее время прорабатывается вопрос о правовом ограничении периода нахождения транзитного автотранспорта на территории Забайкальского края. Такое ограничение будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, на 25 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 90 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 14 из них – дети.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.