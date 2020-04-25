Число заболевших COVID-19 в Украине за сутки увеличилось на 478 человек

КИЕВ, 25 апр – РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 на Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине за сутки увеличилось на 478 до 8125, умерли 8 человек, общее число скончавшихся достигло 201, выздоровели 782 человека, сообщила в субботу пресс-служба минздрава страны.

По состоянию на пятницу в стране было известно о 7647 заболевших, 193 скончавшихся и 601 выздоровевшем.

"По состоянию на 9.00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев", - сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.