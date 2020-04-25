В Астраханской области число заболевших COVID-19 выросло до 277 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр - РИА Новости. Еще 66 человек заболели коронавирусом в Астраханской области за последние сутки, общее число заболевших составило 277 человек, сообщает управление администрации губернатора региона.
"По данным министерства здравоохранения на 25 апреля, в Астраханской области зарегистрировано 277 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 66 - за минувшие сутки", - сказано в пресс-релизе.
За весь период эпидемии 42 человека выздоровели, четверо умерли. Под амбулаторным наблюдением находятся почти 1,6 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.