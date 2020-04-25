Раннее реагирование и дисциплина помогли Дании в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости, Анастасия Иванова. Власти Дании считают, что стране удалось взять под контроль ситуацию с распространением COVID-19 благодаря оперативной реакции, эксперты не исключают, что способствовать этому могли также дисциплинированность граждан и доверие к правительству. В стране уже открыты детские сады, школы и парикмахерские, сейчас также рассматривается новый этап снятия ограничительных мер.

О том, что помогло стабилизировать положение с COVID-19 в этой скандинавской стране - в материале РИА Новости.

Быстрый ответ

"Я думаю, было бы справедливым сказать, что это (улучшение ситуации с коронавирусом – ред.) происходит благодаря комбинации двух факторов – раннего ответа датских властей на возникшую ситуацию и дисциплинированности граждан", – сказал РИА Новости посол королевства в Москве Карстен Сендергорд в ответ на вопрос, что могло способствовать стабилизации ситуации в Дании.

Посол напомнил, что еще 30 марта премьер-министр страны Метте Фредериксен объявила, что правительство начнет осторожное, постепенное смягчение правил при условии, что население продолжит соблюдать общие рекомендации относительно надлежащего поведения и если число госпитализированных останется стабильным.

"Текущая статистика (по COVID-19 - ред.) показывает, что датские службы здравоохранения справляются с распространением коронавируса. Исходя из этого, первая фаза постепенного открытия датского общества началась 15 апреля… Ситуация тщательно контролируется, чтобы избежать неконтролируемого распространения заболевания, которое может поставить под угрозу потенциал здравоохранения", – добавил дипломат.

Руководитель Центра Северной Европы Института Европы РАН Наталия Плевако также отметила, что Дания отреагировала очень быстро на развитие эпидемии.

"В отличие от Швеции, которая вообще карантин не объявляла, Дания объявила о мерах достаточно рано… Шведы же в отличие от датчан считают, что не надо было закрываться, так как пострадают, прежде всего, старики. А датчане сразу закрылись, поэтому теперь они постепенно открываются", - сказала она в беседе с агентством.

Эксперт обратила внимание на то, что у датчан смертность от коронавируса значительно меньше, чем у шведов. Однако, по ее словам, пока нельзя предсказать, к чему приведет постепенное смягчение режима ограничительных мер в стране, не сломает ли это наметившуюся положительную динамику.

"Чья стратегия в конечном итоге победит, пока нельзя сказать", - добавила Плевако.

Доверие к власти

По мнению заведующего отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимира Швейцера , улучшению ситуации в Дании во многом могло способствовать понимание между властью и народом.

"Конечно, это организованность, очень мало нарушений, люди сидят по домам и ограничивают себя, используют маски. Это значит, что власть и народ нашли консенсус, у них есть понимание общей беды, и поэтому они стараются его выдерживать", – сказал он в разговоре с РИА Новости.

Одним из главных факторов в противостоянии таким глобальным вызовам, как коронавирус, по словам эксперта, является также доверие граждан своему правительству.

"Главное – это доверие, когда гражданин доверяет государству, а государство о нем заботится. Если эта схема работает, то легче установить контакты и по борьбе с пандемией. Когда нет доверия и каждый думает только о себе, то в любой стране будут какие-то дыры. Всем нужно занимать общую линию", – подчеркнул Швейцер.

Послабление ограничительных мер, по его словам, также обусловлено экономическим фактором, что также можно наблюдать в Германии и некоторых других странах.

"Все понимают, что надолго экономику "выключать" нельзя, так как она не сможет быстро восстановиться… Экономику нельзя просто отрубить. Просто каждая страна решает по поводу ослабления ограничительных мер по мере собственных успехов в борьбе с коронавирусом", – отметил Швейцер.

В посольстве России в Копенгагене агентству сообщили, что в Дании действительно уменьшается число госпитализированных.

"Правительство Дании действительно считает, что предпринятые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции позволили взять ситуацию под контроль", – отметили в дипмиссии.

По данным посольства, в настоящее время правительством Дании совместно с партиями, представленными в парламенте, рассматривается возможность запуска нового этапа снятия ограничительных мер, который будет происходить постепенно, ответственно и под контролем для того, чтобы избежать возникновения новой волны распространения коронавирусной инфекции.

Первая фаза постепенного смягчения ограничительных мер в датском обществе началась 15 апреля: в стране были открыты детские сады и школы. А с 20 апреля возобновили свою работу парикмахерские и салоны красоты.

По словам премьер-министра страны Метте Фредериксен, это стало возможным благодаря ранней, быстрой реакции датских властей на ситуацию с коронавирусом. Она не исключила, что Дания может вернуться к нормальной жизни раньше остальных европейских стран.

Как начиналась эпидемия в Дании

В период с конца января по февраль в Данию вернулась группа граждан из Китая . Они сразу же были помещены на карантин и обследованы. Никто из них не был инфицирован новым коронавирусом.

Первый случай заражения COVID-19 в Дании был зафиксирован 27 февраля. Заболевшим оказался редактор местного телеканала TV 2, который вернулся 24 февраля с лыжного курорта в Италии . У мужчины оказались легкие симптомы, поэтому его не стали госпитализировать: он был помещен под домашний карантин.

Дания оказалась одной из первых европейских стран, которые ввели локдаун. Уже 11 марта было объявлено о закрытии учебных заведений, ресторанов, баров и других общественных мест, а 14 марта правительство распорядилось закрыть границы и объявило о введении мер пограничного контроля.

"Люди, которые не являются гражданами Дании, или жители страны, которые хотят въехать в Данию, могут получить отказ во въезде, если они не имеют веской причины въезда в страну, даже при отсутствии у них видимых симптомов COVID-19", - было сказано на сайте датской полиции.

Правительство постановило временно запретить проведение мероприятий с участием более 10 человек. Государственные служащие, не выполняющие ответственных функций, были отправлены на удаленную работу.

Для предотвращения распространения коронавируса власти Дании ввели запрет на посещение общественных и развлекательных заведений, включая рестораны, кафе, бары, ночные клубы. При этом рестораны и кафе могут продавать еду на вынос.

Правительство Дании также ввело временный запрет на работу торговых центров, универмагов, торговых рядов и базаров. Однако он не распространяется на продуктовые магазины и аптеки, расположенные в торговых центрах с прямым доступом к магазину.

Общественный транспорт продолжает функционировать. Датская железнодорожная служба (DSB) ввела обязательное бронирование мест для всех поездов дальнего и регионального следования. Как сообщается на сайте датской полиции, количество пассажиров сократилось примерно на 80%, а расписание постоянно корректируется с целью обеспечить пунктуальную работу транспорта. В целом были приняты меры по сокращению загруженности общественного транспорта.

В стране также не разрешается посещать спортивные и развлекательные объекты, это касается аквапарков, общественных бассейнов, парков развлечений, детских площадок, кинотеатров, театров, фитнес-центров и студий загара. Запрет не распространяется на объекты для необходимой реабилитации.

Предполагается, что такой режим будет действовать в стране до 11 мая.

"Правительство действовало решительно"

Как рассказал в беседе с агентством россиянин Иван Соколов, который приехал учиться в Данию в сентябре 2019 года, с начала эпидемии в стране все учебные заведения перевели на удаленный режим. Университетский кампус закрыли 11 марта.

"Я помню, как премьер-министр выступила с обращением, когда статистика случаев заражения поползла вверх. Правительство действовало очень решительно. Они сразу объявили о закрытии границ и всех развлекательных – баров, ресторанов – и учебных заведений. Все общественные места, кроме продуктовых магазинов, закрыли", - рассказал он.

Тем не менее, по словам россиянина, запрета на прогулки в парках не было, там до сих пор собирается довольно много людей, так как все датчане привыкли поддерживать себя в форме и стараются по возможности заниматься спортом на открытом воздухе, так как спортивные залы закрыты.

Дисциплинированность датчан

"Представители службы безопасности, которые есть у каждого парка, следят за тем, чтобы люди соблюдали дистанцию. Но надо понимать, что в Дании особый менталитет: здесь люди очень дисциплинированны и серьезно относятся к соблюдению правил – для них это является частью национальной идентичности. Датчане действительно доверяют правительству и доверяют правилами. Они в целом довольно законопослушны. Так что они восприняли все эти меры максимально серьезно", – отметил Иван.

Что касается защитных масок, по его наблюдению, массового характера их ношения нет, в основном их носят люди старшего поколения, которые находятся в группе риска. А вот перчатки носят практически все: это считается обязательным атрибутом.

"В супермаркетах людей просят надевать перчатки. Кроме того, для кассиров здесь установлены защитные экраны, которые отгораживают их от посетителей, везде стоят санитайзеры. Также у касс есть разметка, чтобы покупатели соблюдали дистанцию", – рассказал собеседник агентства.

По словам Ивана, общественный транспорт работает, поезда ходят.

"Передвижения внутри страны разрешены. Однако они и тут приняли меры: больше 60% мест в вагоне не продают, чтобы обеспечить дистанцию. И поезда ездят практически пустые", - отметил он.

Россиянин считает, что ситуация стабилизировалась как благодаря дисциплинированности и законопослушности датчан, так и благодаря незамедлительному введению мер властями.

"Статистика сейчас хорошая, так как они рано закрыли границу и смогли локализовать очаги заражения в стране, а их было несколько в разных точках Дании, это и помогло быстро взять ситуацию под контроль", – полагает Иван.

По последним данным, на территории Дании общее количество зараженных коронавирусной инфекцией составляет 8210 человек, около 5 тысяч из них уже выздоровели. Число жертв от COVID-19 достигло 403.