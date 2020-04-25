В Крыму за сутки выявили десять случаев заражения коронавирусом

"У нас за истекшие сутки 10 случаев заражения, максимальное количество за прошедшие сутки… Ситуация у нас не нормализовалась, пик не пройден", - сообщил в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции Аксенов.