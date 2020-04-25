В Крыму за сутки выявили десять случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 67, за сутки зафиксировано максимальное за время тестирования количество случаев - 10, сообщил в субботу глава региона Сергей Аксенов.
Ранее в Крыму выявили 57 случаев новой коронавирусной инфекцией, выздоровело 29 человек.
"У нас за истекшие сутки 10 случаев заражения, максимальное количество за прошедшие сутки… Ситуация у нас не нормализовалась, пик не пройден", - сообщил в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции Аксенов.
Режим всеобщей самоизоляции населения из-за коронавируса в Севастополе и Крыму действует до 30 апреля. В Севастополе для передвижения введена пропускная система, в том числе в электронном виде. В Крыму пропускная система не вводилась.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.