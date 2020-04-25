На Украине продолжают тушить пожар в Чернобыльской зоне

КИЕВ, 25 апр – РИА Новости. Украинские спасатели продолжают ликвидацию пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и в Житомирской областях, сообщается в субботу на сайте Госслужбы по ЧС.
"Пожары в лесных массивах Овручского района (Житомирской области – ред.) локализованы. Силами Госслужбы по ЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Выступовицком и Словечанском лесничествах. К тушению привлечены 637 человек и 91 единиц техники", - сообщается на сайте.
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Также к тушению сухой травы и лесного массива в Олевском районе привлечены 163 человека и 30 единиц техники, в том числе 3 самолета и 1 вертолет.
Кроме того, спасатели тушат пожары в Чернобыльской зоне. Основные усилия направлены на локализацию двух очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников. К тушению привлечены более 1 тысячи человек и 250 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета.
"Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений", - отмечается на сайте.
Возгорание сухой травы и лесной подстилки произошло в Житомирской области 16 апреля, в результате пожара было уничтожено 39 дачных построек. Прокуратура завела дело из-за пожаров, вследствие которых уничтожены жилые дома и лесные массивы. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщала, что украинские спасатели продолжают работать на месте пожаров в Житомирской области, на сегодняшний день открытого огня не наблюдается. В понедельник глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что спасатели локализовали два из четырех очагов тления в Житомирской области. Позднее Госслужба Украины по ЧС сообщила о локализации двух последних очагов тления.
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Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля на площади 20 гектаров, позже зона увеличилась до 35 гектаров. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализовать и планировала потушить его окончательно в течение нескольких дней. Однако сильный ветер вновь способствовал распространению пожара. Спасателям удалось не допустить огонь к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами. Превышения радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было. Спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. При этом также были задержаны два человека, которые подозреваются в причастности к возникновению возгораний в Чернобыльской зоне.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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