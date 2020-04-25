На Украине продолжают тушить пожар в Чернобыльской зоне

Также к тушению сухой травы и лесного массива в Олевском районе привлечены 163 человека и 30 единиц техники, в том числе 3 самолета и 1 вертолет.

Кроме того, спасатели тушат пожары в Чернобыльской зоне. Основные усилия направлены на локализацию двух очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников. К тушению привлечены более 1 тысячи человек и 250 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета.