Шесть человек пострадали при жесткой посадке Ми-26 на Ямале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 апр - РИА Новости. Шесть человек, по предварительным данным, пострадали в результате жесткой посадки Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе , сообщили РИА Новости в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ. Шесть человек, по предварительным данным, пострадали в результате жесткой посадки, сообщили РИА Новости в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил, что утром в субботу в Тазовском районе на вертолетной площадке месторождения "Русское" совершил жесткую посаду вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа" на борту которого находились восемь человек - пятеро пассажиров и три члена экипажа.

"Следственная группа выехала на место, организована проверка... По предварительной информации, пострадали шесть человек. Подробности произошедшего выясняются", - сказал представитель ведомства.

Источник в местных экстренных службах ранее сообщил, что пострадал один из членов экипажа, у которого тяжелые травмы, связанные с переломами.

По данным другого источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, вертолет направлялся из ямальского поселка Уренгой на Ванкорское нефтегазовое месторождение в Красноярском крае.

Согласно информации метеорологов, в Тазовском районе, где произошел инцидент, в субботу фиксируется сильный ветер, порывы которого достигают 10 метров в секунду, температура воздуха - минус 2 градуса.