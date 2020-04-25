В Москве в ИКБ №2 лечится 241 пациент с коронавирусом

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 720 человек проходят лечение во второй Инфекционной клинической больнице в Москве, из них 241 с коронавирусом, сообщила главный врач больницы Светлана Краснова в своем Facebook.
"На 25.04.2020 в больнице 726 человек (в том числе 20 в реанимации), из них: 241 человек с COVID, из них: 15 детей, 22 беременных, рожениц и родильниц, 9 человек в хирургическом отделении, 10 пациентов в реанимации (на ИВЛ - 8)", - написала Краснова.
Она добавила, что за сутки поступили 98 человек, из них 32 - с COVID, выписано 118 человек, из них 34 с выздоровлением по COVID.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.