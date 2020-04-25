В Москве в ИКБ №2 лечится 241 пациент с коронавирусом

"На 25.04.2020 в больнице 726 человек (в том числе 20 в реанимации), из них: 241 человек с COVID, из них: 15 детей, 22 беременных, рожениц и родильниц, 9 человек в хирургическом отделении, 10 пациентов в реанимации (на ИВЛ - 8)", - написала Краснова.