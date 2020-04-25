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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T09:54
https://ria.ru/20200425/1570554063.html
Более 1,9 миллиона москвичей привязали транспортные карты к пропускам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396006_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_1d658be4d4442e06a1e5c2a66ed840d9.jpg
РИА Новости

Более 1,9 миллиона москвичей привязали транспортные карты к пропускам

09:54 25.04.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир с картой "Тройка" проходит через турникет на станции метро "Сходненская" в Москве
Пассажир с картой Тройка проходит через турникет на станции метро Сходненская в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 1,9 миллиона человек с 22 апреля привязали свои транспортные карты к цифровым пропускам для передвижения на общественном транспорте по Москве, сообщает пресс-служба дептранса.
В соответствии с указом мэра проезд на общественном транспорте Москвы с 22 апреля возможен лишь по картам "Тройка" и социальным картам, привязанным к электронному пропуску.
"Хотим рассказать вам о цифре, которая не может не радовать нас - с 22 апреля более 1,9 миллиона человек привязали свои транспортные карты к цифровым пропускам. Спасибо, что бережете себя и окружающих", - говорится в сообщении дептранса в Telegram.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как получить цифровой пропуск для поездок по Москве
16 апреля, 20:46Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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