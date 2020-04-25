Более 1,9 миллиона москвичей привязали транспортные карты к пропускам

В соответствии с указом мэра проезд на общественном транспорте Москвы с 22 апреля возможен лишь по картам "Тройка" и социальным картам, привязанным к электронному пропуску.

"Хотим рассказать вам о цифре, которая не может не радовать нас - с 22 апреля более 1,9 миллиона человек привязали свои транспортные карты к цифровым пропускам. Спасибо, что бережете себя и окружающих", - говорится в сообщении дептранса в Telegram.