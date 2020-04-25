Из Таиланда и Индии в Красноярск доставили 48 россиян

КРАСНОЯРСК, 25 апр - РИА Новости. Спецрейс доставил 48 жителей Красноярского края из Таиланда и Индии в Красноярск, сообщает региональный главк Роспотребнадзора.
"Двадцать пятого апреля в аэропорту "Красноярск (Емельяново)" все пассажиры, прибывшие из Таиланда и Индии (с промежуточной остановкой в Новосибирске), прошли тепловизионный контроль с использованием переносных тепловизоров. Для проведения медицинского наблюдения в течение 14 календарных дней со дня их прибытия 43 пассажира изолированы по месту проживания, 5 пассажиров доставлены спецтранспортом в обсерватор", - говорится в сообщении.
После высадки пассажиров на борту воздушного судна проведена дезинфекция и генеральная уборка.
По последней информации краевого правительства 449 случаев коронавируса выявлено в регионе с начала пандемии, в том числе 48 человек выздоровели. Пять человек умерли.
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