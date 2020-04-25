Из Таиланда и Индии в Красноярск доставили 48 россиян

"Двадцать пятого апреля в аэропорту "Красноярск (Емельяново)" все пассажиры, прибывшие из Таиланда и Индии (с промежуточной остановкой в Новосибирске), прошли тепловизионный контроль с использованием переносных тепловизоров. Для проведения медицинского наблюдения в течение 14 календарных дней со дня их прибытия 43 пассажира изолированы по месту проживания, 5 пассажиров доставлены спецтранспортом в обсерватор", - говорится в сообщении.