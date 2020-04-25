В ДНР заявили о 19 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

В пятницу в ДНР сообщили о 13 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

Силовики 74 раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

Силовики 74 раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

По его словам, украинские силовики выпустили по республике около 90 мин, также вели огонь из зенитных установок, вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия.