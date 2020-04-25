В ДНР заявили о 19 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские силовики 19 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в ДНР сообщили о 13 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 19 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике около 90 мин, также вели огонь из зенитных установок, вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 209 единиц", - добавил представитель ведомства.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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