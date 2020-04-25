В Филатовской больнице в Москве лечатся более 950 человек с COVID-19

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 950 человек с подтвержденным коронавирусом лечатся в Филатовской больнице в Москве, сообщил ее главный врач Валерий Вечорко.
"Всего на лечении: 1525. Из них с диагнозами небольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1507. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 960. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 83. В ОРИТ: 154. На ИВЛ: 79", - написал Вечорко в Facebook.
За сутки выписаны 177 пациентов, поступили – 162, добавил он.
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