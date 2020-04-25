Осужденный из ИК в Ангарске заявил, что ролик об избиении был постановкой

ИРКУТСК, 25 апр — РИА Новости. Записавший видео с рассказом об избиении заключенный из ИК-15 Записавший видео с рассказом об избиении заключенный из ИК-15 Ангарска , где произошли беспорядки, признался, что ролик был постановочным, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Иркутской области

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко посетил СИЗО-1, где провел встречи с осужденными, доставленными в изолятор после инцидента в исправительной колонии № 15 Ангарска.

Ранее сообщалось, что по факту бунта 9 апреля в исправительной колонии № 15 ГУ ФСИН России по Иркутской области заведено уголовное дело. Во время отбоя один из осужденных не подчинился требованиям сотрудников, нецензурно выражался в их адрес. В ходе конфликта сотрудник ГУ ФСИН пострадал и был госпитализирован, часть заключенных нанесли себе телесные повреждения.

Вечером 10 апреля в колонии возник пожар, сгорели постройки промышленной зоны. При их разборе нашли труп заключенного 1989 года рождения. На время расследования инцидента осужденные, которые были активными участниками беспорядков, изолированы и вывезены в другие учреждения системы ГУ ФСИН.

Во время встречи в СИЗО-1 с омбудсменом осужденный О., который ранее на видеозаписи заявлял о том, что его избил сотрудник ИК-15, признался, что запись была постановочной.

"Заключенные заставили его записаться на видеоролик и сказать, что его якобы избивал сотрудник ИК-15. На самом деле, отметил О., его никто не избивал и не душил. Отказаться от записи постановочного видеоролика он не мог, так как ему заключенные угрожали физической расправой в случае отказа", — говорится в сообщении.

Осужденные во время встречи отметили, что пользуются услугами адвокатов. Родственники оповещены о том, где они находятся, им предоставлена возможность разговаривать с родными по телефону, 76 осужденных получили от близких передачи.