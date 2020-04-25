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2020-04-25T15:17
https://ria.ru/20200425/1570553688.html
Осужденный из ИК в Ангарске заявил, что ролик об избиении был постановкой
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РИА Новости

Осужденный из ИК в Ангарске заявил, что ролик об избиении был постановкой

09:42 25.04.2020 (обновлено: 15:17 25.04.2020)
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкАнгарская колония, где произошли беспорядки
Ангарская колония, где произошли беспорядки
© РИА Новости / СК РФ
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Ангарская колония, где произошли беспорядки
ИРКУТСК, 25 апр — РИА Новости. Записавший видео с рассказом об избиении заключенный из ИК-15 Ангарска, где произошли беспорядки, признался, что ролик был постановочным, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Иркутской области.
Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко посетил СИЗО-1, где провел встречи с осужденными, доставленными в изолятор после инцидента в исправительной колонии № 15 Ангарска.
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Ранее сообщалось, что по факту бунта 9 апреля в исправительной колонии № 15 ГУ ФСИН России по Иркутской области заведено уголовное дело. Во время отбоя один из осужденных не подчинился требованиям сотрудников, нецензурно выражался в их адрес. В ходе конфликта сотрудник ГУ ФСИН пострадал и был госпитализирован, часть заключенных нанесли себе телесные повреждения.
Вечером 10 апреля в колонии возник пожар, сгорели постройки промышленной зоны. При их разборе нашли труп заключенного 1989 года рождения. На время расследования инцидента осужденные, которые были активными участниками беспорядков, изолированы и вывезены в другие учреждения системы ГУ ФСИН.
Во время встречи в СИЗО-1 с омбудсменом осужденный О., который ранее на видеозаписи заявлял о том, что его избил сотрудник ИК-15, признался, что запись была постановочной.
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"Заключенные заставили его записаться на видеоролик и сказать, что его якобы избивал сотрудник ИК-15. На самом деле, отметил О., его никто не избивал и не душил. Отказаться от записи постановочного видеоролика он не мог, так как ему заключенные угрожали физической расправой в случае отказа", — говорится в сообщении.
Осужденные во время встречи отметили, что пользуются услугами адвокатов. Родственники оповещены о том, где они находятся, им предоставлена возможность разговаривать с родными по телефону, 76 осужденных получили от близких передачи.
В настоящее время Игнатенко продолжает исследовать обстоятельства, связанные с организацией и совершением массовых беспорядков в ИК-15. Он проводит опросы заключенных и должностных лиц, изучает необходимые документы и материалы. По итогам этой работы омбудсмен подготовит специальный доклад.
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1310514630
АнгарскИркутская областьПроисшествия
Популярные комментарии
С равной долей вероятности можно предполагать, что подобные угрозы ему могли поступить из ФСИН ))
25 апреля, 10:59
Master Kuklovod
7010020
Сложно поверить преступникам. Сложно поверить ФСИН. Сложно поверить чиновникам. Иногда, сложно поверить даже суду. Мы там не были, не видели, а по тому не знаем.
25 апреля, 11:14
DIDenis Inkognito
700008
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