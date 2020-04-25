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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T11:20
https://ria.ru/20200425/1570553600.html
Гуманитарный центр передал Сербии комплекты для защиты от COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570027023_0:351:3017:2048_1036x0_80_0_0_90975cbcd67b85b84dc8f3031ff37326.jpg
РИА Новости

Гуманитарный центр передал Сербии комплекты для защиты от COVID-19

09:41 25.04.2020 (обновлено: 11:20 25.04.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российских военных медиков в Сербии во время пандемии коронавируса
Работа российских военных медиков в Сербии во время пандемии коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты МЧС России передали сербским коллегам три тысячи комплектов специального защитного снаряжения для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе министерства.
"Буквально на днях российско-сербский гуманитарный центр при поддержке МЧС России в рамках оказания помощи сербским пожарным для безопасной работы в условиях распространения коронавирусной инфекции передал 3000 комплектов снаряжения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российско-сербский гуманитарный центр уже 8 лет функционируют в рамках двустороннего сотрудничества МЧС России и МВД Республики Сербия на территории города Ниш. Сотрудники центра за это время участвовали в гуманитарных операциях и проектах по оказанию помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сербии, Боснии и Герцеговины, Греции, Словении и Албании. Так, в начале ноября 2019 года в Сербию для ликвидации лесных пожаров в труднодоступных районах горной системы Стара-Планина был направлен самолет Ил-76 МЧС России. Кроме того, в июне прошлого года МЧС РФ и МВД Сербии провели международные учения спасательных служб "Сербия-2019" в городе Ниш. В них приняли участие более 500 спасателей, пожарных и медиков из почти 10 стран мира.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сербия
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