Гуманитарный центр передал Сербии комплекты для защиты от COVID-19

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты МЧС России передали сербским коллегам три тысячи комплектов специального защитного снаряжения для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе министерства.
"Буквально на днях российско-сербский гуманитарный центр при поддержке МЧС России в рамках оказания помощи сербским пожарным для безопасной работы в условиях распространения коронавирусной инфекции передал 3000 комплектов снаряжения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российско-сербский гуманитарный центр уже 8 лет функционируют в рамках двустороннего сотрудничества МЧС России и МВД Республики Сербия на территории города Ниш. Сотрудники центра за это время участвовали в гуманитарных операциях и проектах по оказанию помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сербии, Боснии и Герцеговины, Греции, Словении и Албании. Так, в начале ноября 2019 года в Сербию для ликвидации лесных пожаров в труднодоступных районах горной системы Стара-Планина был направлен самолет Ил-76 МЧС России. Кроме того, в июне прошлого года МЧС РФ и МВД Сербии провели международные учения спасательных служб "Сербия-2019" в городе Ниш. В них приняли участие более 500 спасателей, пожарных и медиков из почти 10 стран мира.
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