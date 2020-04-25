Умер звезда фильма "Запретная зона" Дмитрий Дьяченко

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко умер на 53-м году жизни, сообщает TMZ со ссылкой на семью артиста.
Отмечается, что в течение нескольких дней Дьяченко не выходил на связь с родными. Тело актера нашли в его доме в городе Дейтона-Бич 22 апреля. По данным издания, следов насильственной смерти не обнаружилось.
Близкие актера утверждают, что он не жаловался на здоровье и был в хорошей физической форме.
Дьяченко сыграл в таких картинах, как "Солдат Джейн, "Напряги извилины", "Индиана Джонс и "Королевство хрустального черепа". Наибольшую известность ему принесла роль Юрия в фильме "Запретная зона".