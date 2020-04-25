Умер звезда фильма "Запретная зона" Дмитрий Дьяченко

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американский актер украинского происхождения Американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко умер на 53-м году жизни, сообщает TMZ со ссылкой на семью артиста.

Отмечается, что в течение нескольких дней Дьяченко не выходил на связь с родными. Тело актера нашли в его доме в городе Дейтона-Бич 22 апреля. По данным издания, следов насильственной смерти не обнаружилось.

Близкие актера утверждают, что он не жаловался на здоровье и был в хорошей физической форме.