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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T09:25
https://ria.ru/20200425/1570553193.html
На Ставрополье число заболевших коронавирусом выросло на 27 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_eff3c8c747c4f0005546630047b6b579.jpg
РИА Новости

На Ставрополье число заболевших коронавирусом выросло на 27 человек

09:25 25.04.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 25 апр - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Ставропольском крае за сутки увеличилось на 27 и достигло 385, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
"Число заболевших продолжает расти. На сегодня инфекция выявлена ещё у 27 человек. Всего зафиксировано 385 случаев за все время. Среди заболевших 42 ребенка. В тяжелом состоянии 15 больных. В состоянии средней степени тяжести находятся 59. Выздоровели 58 пациентов. Пятерых спасти не удалось", - написал Владимиров в Instagram.
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Дорогие земляки! Новая информация о коронавирусе на Ставрополье. Число заболевших продолжает расти. ⠀ На сегодня инфекция выявлена ещё у 27 человек. Всего зафиксировано 3️⃣8️⃣5️⃣ случаев за все время. Среди заболевших 42 ребенка. В тяжелом состоянии 15 больных. В состоянии средней степени тяжести находятся 59. Выздоровели 58 пациентов. Пятерых спасти, к сожалению, не удалось. ⠀ Вирус отметился практически во всех территориях края. Исключения на сегодня составляют только Ессентуки, Апанасенковский и Труновский районы. ⠀ Конечно, это не означает, что жители этих территорий вне зоны потенциального риска. Меры профилактики по-прежнему обязательны для всех ставропольчан. ⠀ Чтобы они соблюдались полнее и жестче, мы ввели карантин в Пятигорске, обновили спецпропуска по всему краю. Это необходимо, чтобы было меньше контактов, чтобы болезни уменьшились шансы вмешаться в жизнь людей! ⠀ Прошу вас, берегите себя и соблюдайте правила профилактики! ⠀ #ставропольскийкрай #оставайтесьдома #ОставайсяДомаСК #владимирвладимиров

Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807)

По его словам, вирус отметился практически во всех территориях края, исключения на сегодня составляют только Ессентуки, Апанасенковский и Труновский районы.
"Конечно, это не означает, что жители этих территорий вне зоны потенциального риска. Меры профилактики по-прежнему обязательны для всех ставропольчан", - добавил глава края.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ВладимировСтавропольский крайОбщество
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