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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T09:23
https://ria.ru/20200425/1570553097.html
Исследование подтвердило коронавирус у 51 работника рудника на Алтае
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569882557_0:202:2921:1845_1036x0_80_0_0_e2bf399c0b4d39797de2364fa45588a5.jpg
РИА Новости

Исследование подтвердило коронавирус у 51 работника рудника на Алтае

09:23 25.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов Сотрудники в лаборатории по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус в технопарке "Сколково"
 Сотрудники в лаборатории по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус в технопарке Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
БАРНАУЛ, 25 апр - РИА Новости. Повторное исследование подтвердило COVID-19 у 51 работника рудника в Змеиногорском районе Алтайского края, сообщает оперштаб региона.
"За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее количество составляет 215 человек, в том числе 14 детей. Повторный анализ показал положительный результат у 51 работника рудника в Змеиногорском районе",- говорится в сообщении.
По данным штаба региона, рост количества заболевших за истекшие сутки произошел в Змеиногорском районе – 51 человек, в Бийске – пять новых случаев, в Барнауле – четыре, в Камне-на-Оби – два. Впервые COVID-19 выявлен у жителя Михайловского района. В тоже время растет и количество вылечившихся. По данным минздрава Алтайского края, после двукратного отрицательного теста из медучреждений выписаны еще четверо пациентов, теперь в крае 22 переболевших коронавирусной инфекцией.
Всего в Алтайском крае 215 заболевших, накануне скончался один человек.
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 20 636 человек. Продолжают находиться под меднаблюдением 1317 человек, снято с меднаблюдения 6923 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19БийскАлтайский крайБарнаул
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