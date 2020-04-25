Исследование подтвердило коронавирус у 51 работника рудника на Алтае

Сотрудники в лаборатории по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус в технопарке "Сколково"

БАРНАУЛ, 25 апр - РИА Новости. Повторное исследование подтвердило COVID-19 у 51 работника рудника в Змеиногорском районе Повторное исследование подтвердило COVID-19 у 51 работника рудника в Змеиногорском районе Алтайского края , сообщает оперштаб региона.

"За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее количество составляет 215 человек, в том числе 14 детей. Повторный анализ показал положительный результат у 51 работника рудника в Змеиногорском районе",- говорится в сообщении.

По данным штаба региона, рост количества заболевших за истекшие сутки произошел в Змеиногорском районе – 51 человек, в Бийске – пять новых случаев, в Барнауле – четыре, в Камне-на-Оби – два. Впервые COVID-19 выявлен у жителя Михайловского района. В тоже время растет и количество вылечившихся. По данным минздрава Алтайского края, после двукратного отрицательного теста из медучреждений выписаны еще четверо пациентов, теперь в крае 22 переболевших коронавирусной инфекцией.

Всего в Алтайском крае 215 заболевших, накануне скончался один человек.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 20 636 человек. Продолжают находиться под меднаблюдением 1317 человек, снято с меднаблюдения 6923 человека.