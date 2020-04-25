Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-25T09:23
https://ria.ru/20200425/1570552993.html
Российский радиолюбитель заявил, что поймал сигнал с иранского спутника
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563965231_0:40:3185:1832_1036x0_80_0_0_b61dcbbb38198a0c7026172f2c815ae3.jpg
РИА Новости

Российский радиолюбитель заявил, что поймал сигнал с иранского спутника

09:17 25.04.2020 (обновлено: 09:23 25.04.2020)
8629
© Depositphotos / dynamicfotoВид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса
© Depositphotos / dynamicfoto
Вид на Землю из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков рассказал РИА Новости, что смог поймать сигнал с первого военного спутника Ирана, исходя из структуры сигнала специалист предполагает, что передающее устройство космического аппарата аналогично производимым в Китае и Европе.
"Я не только получил сигнал, но и принял его в "сыром" виде, то есть телеметрию (информацию о состоянии систем спутника - ред.) до бита расшифровал. Если помучаться, можно перевести то, что передает спутник, в конкретные параметры", - рассказал Пашков агентству.
По его словам, самым неожиданным для него оказалось то, что сигнал идет на частоте 400 мегагерц и с модуляцией FSK. Таким образом, передающий модуль иранского спутника аналогичен приборам, производимым, например, в Китае и Европе.
Подобное оборудование стоит на многих малых коммерческих спутниках, включая студенческие аппараты - так называемых кубсатах.
Образцы ракет и ракет-носителей на территории музея Исламской революции и Священной обороны в Тегеране
24 апреля, 14:47
Ракеты Ирана не приспособлены под ядерное оружие, заявил Зариф
"Судя по изображению эмблемы аппарата, показанной на видео запуска, это простой 6U кубсат с размерами 20х30 см", - предположил Пашков.
Также он полагает, что в связи с тем, что сигнал с аппарата нестабильный, скорее всего, спутник вращается и, пока не будет стабилизирован, не приступит к работе. После этого для передачи данных со спутника, считает радиолюбитель, будет задействован более скоростной канал связи с Землей.
В среду утром иранские военные успешно, по их заявлению, вывели первый военный спутник "Нур" ("Свет") на 425-километровую орбиту, запустив его при помощи ракеты-носителя "Касед" ("Гонец"). До этого Иран выводил на орбиту гражданские спутники.
54139244
РоссияКосмос - РИА НаукаИран
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:31Президент Чехии возложил венок к могиле Неизвестному солдату в Праге
12:30Число жертв коронавируса в Иране превысило 6,5 тысячи
12:29Освобождавшая Прагу радистка рассказала, как отметит День Победы
12:29Эксперты обнаружили опасные уязвимости в межсетевом экране Cisco ASA
12:28В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
12:28В Томской области смягчат режим самоизоляции после 11 мая
12:28ОНФ предложил поправки в КоАП для защиты водителей от ошибочных штрафов
12:27В России развернули 127 тысяч коек для пациентов с коронавирусом
12:26В законодательном совете Гонконга произошла стычка между депутатами
12:26В Сингапуре число жертв коронавируса превысило 21,7 тысячи
12:24Испытания коронавирусом не выдержали многие страны, считает Володин
12:24Число зараженных коронавирусом в Бельгии превысило 52 тысячи
12:23В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 150
12:22В ВОЗ оценили риски повторного заражения коронавирусом
12:22Путин: память о войне поможет взаимодействию в борьбе с новыми угрозами
12:21Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к мемориалам
12:21В Липецкой области умер третий пациент с коронавирусом
12:21Путин направил Трампу послание по случаю 75-й годовщины Победы
12:19В Испании нашли первого кота, зараженного коронавирусом
12:19В Израиле число жертв коронавируса достигло 245
Лента новостейМолния