Российский радиолюбитель заявил, что поймал сигнал с иранского спутника

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков рассказал РИА Новости, что смог поймать сигнал с первого военного спутника Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков рассказал РИА Новости, что смог поймать сигнал с первого военного спутника Ирана , исходя из структуры сигнала специалист предполагает, что передающее устройство космического аппарата аналогично производимым в Китае и Европе.

"Я не только получил сигнал, но и принял его в "сыром" виде, то есть телеметрию (информацию о состоянии систем спутника - ред.) до бита расшифровал. Если помучаться, можно перевести то, что передает спутник, в конкретные параметры", - рассказал Пашков агентству.

По его словам, самым неожиданным для него оказалось то, что сигнал идет на частоте 400 мегагерц и с модуляцией FSK. Таким образом, передающий модуль иранского спутника аналогичен приборам, производимым, например, в Китае и Европе.

Подобное оборудование стоит на многих малых коммерческих спутниках, включая студенческие аппараты - так называемых кубсатах.

"Судя по изображению эмблемы аппарата, показанной на видео запуска, это простой 6U кубсат с размерами 20х30 см", - предположил Пашков.

Также он полагает, что в связи с тем, что сигнал с аппарата нестабильный, скорее всего, спутник вращается и, пока не будет стабилизирован, не приступит к работе. После этого для передачи данных со спутника, считает радиолюбитель, будет задействован более скоростной канал связи с Землей.