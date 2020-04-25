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2020-04-25T15:32
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В Татарстане на Каме теплоход сел на мель
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РИА Новости

В Татарстане на Каме теплоход сел на мель

09:17 25.04.2020 (обновлено: 15:32 25.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанкВид города Набережные Челны
Вид города Набережные Челны
© РИА Новости / Алексей Насыров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Теплоход "Волгонефть ВН-249" сел на мель на реке Каме в Татарстане, на судне находится только экипаж из 14 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Вблизи населенного пункта Саконы произошла посадка на мель теплохода "Волгонефть ВН-249", следовавшего по маршруту Агидель — Ростов-на-Дону", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на судне находится экипаж в составе 14 человек, пассажиров нет. Теплоход принадлежит ЗАО "Башволготанкер". Обстоятельства происшествия выясняются.
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