В Татарстане на Каме теплоход сел на мель

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Теплоход "Волгонефть ВН-249" сел на мель на реке Каме в Татарстане, на судне находится только экипаж из 14 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Вблизи населенного пункта Саконы произошла посадка на мель теплохода "Волгонефть ВН-249", следовавшего по маршруту Агидель — Ростов-на-Дону", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на судне находится экипаж в составе 14 человек, пассажиров нет. Теплоход принадлежит ЗАО "Башволготанкер". Обстоятельства происшествия выясняются.
2 декабря 2019, 11:47В Ростовской области теплоход столкнулся с танкером, сообщил источник