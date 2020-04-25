В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на майские праздники

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. На майские праздники в столице ожидается сухая и солнечная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во время онлайн-конференции в "Московском комсомольце".
По его словам, уже 1 мая столбик термометра в Москве поднимется до девяти-пятнадцати градусов, при этом возможен небольшой дождь. В последующие дни вероятность осадков небольшая, добавил Вильфанд.
Он также предупредил, что в столице сохранятся сильные порывы ветра, до 25 метров в секунду.
"При потеплении климата в нижних слоях атмосферы увеличивается энергия, тепловая энергия трансформируется в кинетическую, что объясняет ураганные ветры, которые теперь встречаются у нас чаще", — объяснил синоптик.
Кроме того, сильному ветру способствует неравномерное потепление на экваторе и полюсе, из-за чего воздушные массы часто перемещаются с юга на север и обратно, заключил он.