В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на майские праздники

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. На майские праздники в столице ожидается сухая и солнечная погода, рассказал научный руководитель На майские праздники в столице ожидается сухая и солнечная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во время онлайн-конференции в " Московском комсомольце ".

По его словам, уже 1 мая столбик термометра в Москве поднимется до девяти-пятнадцати градусов, при этом возможен небольшой дождь. В последующие дни вероятность осадков небольшая, добавил Вильфанд.

Он также предупредил, что в столице сохранятся сильные порывы ветра, до 25 метров в секунду.

"При потеплении климата в нижних слоях атмосферы увеличивается энергия, тепловая энергия трансформируется в кинетическую, что объясняет ураганные ветры, которые теперь встречаются у нас чаще", — объяснил синоптик.