Врач умерла после того, как ей четыре раза отказали в тесте на COVID-19

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Врач лабораторной диагностики одного из госпиталей в городе Фармингтон-Хиллс (штат Мичиган) Дебора Гейтвуд умерла, не дождавшись теста на коронавирус. Об этом телеканалу FOX 2 Detroit рассказала дочь женщины.
В марте у 63-летней женщины поднялась температура и появился сухой кашель. Гейтвуд обратилась к медикам. Те заключили, что у нее развились симптомы COVID-19, и отправили на самоизоляцию, не сделав теста.
По словам дочери, мать еще трижды пыталась получить тест на коронавирус, однако так и не смогла этого добиться. Вместо этого врачи назначали ей симптоматическое лечение и отправляли "отдыхать" дома.
Через некоторое время состояние женщины ухудшилось и ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Пару дней спустя Дебора Гейтвуд умерла от осложнений.
По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число случаев коронавирусной инфекции в США превысило 890 тысяч, за последние сутки выявили почти 29 тысяч новых случаев. Погибли более 50 тысяч человек. США занимают первое место в мире как по числу заболевших, так и по числу смертей от COVID-19.
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