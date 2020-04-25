В Северной Осетии за сутки выявили еще 43 случая заболевания COVID-19

ПЯТИГОРСК, 25 апр - РИА Новости. Еще 43 случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки выявили в Еще 43 случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки выявили в Северной Осетии , общее число заболевших составило 348 человек, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

"На 08.00 субботы в республике Северная Осетия-Алания зарегистрировано 348 случаев, за сутки выявлено еще 43 случая заражения новой коронавирусной инфекцией ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства на пятницу, за сутки число зараженных увеличилось на 30 человек до 305.

В понедельник, по данным следствия, во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. СК отмечал, что митингующими публично были выдвинуты требования об отставке главы и правительства республики Северная Осетия-Алания. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД.

После митинга главврач республиканской больницы заявил, что собравшиеся на митинг во Владикавказе "устроили мощный очаг разноса COVID-19". В свою очередь заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Зарема Каболова сообщила, что после несанкционированного митинга во Владикавказе возможен рост числа зараженных коронавирусной инфекцией в регионе.