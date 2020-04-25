В Екатеринбурге после ДТП с автобусом госпитализировали двух человек

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Два человека попали в больницу, ещё пятерым понадобилась медпомощь после столкновения такси с автобусом в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
По данным ведомства, в субботу утром водитель такси Lada Vesta выехал на встречку и врезался в автобус Isuzu, который перевозил 32 пассажира. Впоследствии обе машины загорелись.
"В результате ДТП водитель и пассажир Lada Vesta получили телесные повреждения и были госпитализированы, пять пассажиров автобуса Isuzu получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
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