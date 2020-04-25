На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-26

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Вертолет Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По его словам, сообщение о жесткой посадке вертолета "Абакан-Авиа" на площадке месторождения "Русское" поступило в 8:20. На борту было восемь человек — пять пассажиров и три члена экипажа.

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Уральское следственное управление на транспорте СК начало проверку. По предварительным данным следствия, пострадали шесть человек. Как рассказал источник в экстренных службах, один из пострадавших — член экипажа, он получил тяжелые травмы.

Пострадавших отправили в центральную больницу Нового Уренгоя.

По словам другого источника, знакомого с ситуацией, вертолет направлялся из поселка Уренгой на Ванкорское нефтегазовое месторождение в Красноярском крае.

Следственная группа, работающая на месте происшествия, выяснила, что вертолет совершал вынужденную посадку на площадке "Ротор 40" Русского газопромыслового месторождения. При заходе на нее у машины произошла вибрация правого двигателя. Вертолет не долетел до площадки 20 метров, коснулся хвостовой балкой снега и завалился на правый борт.