В Индии число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 1,4 тысячи

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 1,4 тысячи человек и составляет 24 506, говорится в данных министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение проходят 18 668 человек. Выздоровели после коронавируса 4748 человек (+314 за сутки), 7775 погибли - за последние сутки это число выросло на 57 человек.
Накануне сообщалось о 23 077 заболевших, днем ранее – 21 393.
Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксированы 6817 случаев заражения. На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат – 2815 случаев, далее следует столичная территория Дели с 2514 зараженными.
Минздрав Индии объявил "горячими точками" 170 районов, где выявлено наибольшее число заболевших коронавирусом в стране, также случаи заражения отмечены еще в 207 районах Индии. Около 400 районов страны объявлены "зелеными зонами", местами, где не выявлены больные коронавирусом.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил продлить режим изоляции в стране до 3 мая. Этот режим действует с 25 марта. Ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.