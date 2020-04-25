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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T09:02
https://ria.ru/20200425/1570552486.html
В Индии число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 1,4 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570245312_0:150:3076:1881_1036x0_80_0_0_47ce5b2e82af4f4351d2f802dcfb359f.jpg
РИА Новости

В Индии число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 1,4 тысячи

09:02 25.04.2020
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© AP Photo / Rajanish KakadeВрач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
Врач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 1,4 тысячи человек и составляет 24 506, говорится в данных министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение проходят 18 668 человек. Выздоровели после коронавируса 4748 человек (+314 за сутки), 7775 погибли - за последние сутки это число выросло на 57 человек.
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Накануне сообщалось о 23 077 заболевших, днем ранее – 21 393.
Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксированы 6817 случаев заражения. На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат – 2815 случаев, далее следует столичная территория Дели с 2514 зараженными.
Минздрав Индии объявил "горячими точками" 170 районов, где выявлено наибольшее число заболевших коронавирусом в стране, также случаи заражения отмечены еще в 207 районах Индии. Около 400 районов страны объявлены "зелеными зонами", местами, где не выявлены больные коронавирусом.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил продлить режим изоляции в стране до 3 мая. Этот режим действует с 25 марта. Ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНарендра МодиГуджаратМахараштраВОЗДелиИндияВ мире
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