Таиланд зарегистрировал 53 новых случая заражения коронавирусом

БАНГКОК, 25 апр – РИА Новости. Одна смерть от COVID-19 и 53 новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Одна смерть от COVID-19 и 53 новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Таиланде в субботу, заявил на брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Сегодня зарегистрированы 53 новых случая заражения и еще одна смерть от коронавируса", - сказал он.

"Скончавшийся пациент – 48-летний гражданин Таиланда, заразившийся одновременно с другими членами своей семьи от брата, работавшего в ночном клубе", - сказал пресс-секретарь.

Он также сообщил, что резкое увеличение числа заболевших за сутки по сравнению с предыдущими днями связано с одновременной регистрацией 42 новых случаев заражения, обнаруженных в ходе массового тестирования среди иностранных граждан, нелегальных мигрантов, проходящих карантин в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда в провинции Сонгкла на юге страны.

"Общее количество заболевших с начала эпидемии в Таиланде теперь составляет 2 907 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции - 51 человек, полностью выздоровевших – 2 547 человек", - сказал Висануйотхин.

"В инфекционных центрах и отделениях больниц Таиланда на лечении сейчас находятся 309 человек", - добавил пресс-секретарь.